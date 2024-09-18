بعد تفجيرات لبنان.. البيت الأبيض: لدينا خطط جاهزة للإجلاء في جميع أنحاء العالم

وكالات

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تشارك في الهجمات التي شهدتها لبنان أمس واليوم ولن تقدم تفاصيل أكثر، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تود أن ترى نهاية للحرب وكل ما فعلته كان في سياق منع التصعيد في المنطقة.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية منخرطة في دبلوماسية مكثفة لتجنب فتح جبهة ثانية للحرب في لبنان، لافتا إلى أن واشنطن تواصل العمل المكثف لخفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله ومحاولة منعه من التحول إلى صراع أكبر.

ونوّه كيربي إلى أن الولايات المتحدة لديها خطط جاهزة للإجلاء في جميع أنحاء العالم، مؤكدا أنه من الصعب رؤية تأثير فوري لتفجيرات بيروت و"أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة ذلك".

وشدد كيربي على أن الولايات المتحدة لا ترغب في رؤية أي تصعيد في المنطقة وتعتقد أن حل الأزمة بالدبلوماسية وليس عبر العمليات العسكرية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن لإسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها و"لن نخجل في التحدث معهم بشأن ذلك".