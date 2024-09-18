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"سيغرقكم طوفان الاستشهاديين".. القسّام تبث مشاهد لعمليات فدائية

10:38 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

كتائب القسام

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وكالات

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد مسجّلة لعمليات فدائية استشهادية نفّذها مجاهدوها في الداخل الإسرائيلي خلال الأسابيع الماضية.

وأظهر الفيديو، آثار العمليات التي نفذها الفدائيون من إصابات وقتلى في صفوف جنود الاحتلال، كما أظهر صور منفّذيها.

إلى جانب ذلك تناول الفيديو، مشاهد لعمليات فدائية تعود إلى عام 2001 و2002، وتحديدا عملية "عمانوئيل-2" وعملية "صفد"، وامتدادا إلى عملية "تل أبيب 2024".

وتضمن الفيديو كلمة مسجّلة للاستشهادي جعفر سعد منى، منفذ عملية تل أبيب في 18 أغسطس الماضي.

كذلك بينت المشاهد كواليس عملية "كرمي تسور-2024"، وعملية "غوش عتصيون-2024".

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