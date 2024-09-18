تقارير: حزب الله طلب أكثر من 5000 جهاز بيجر جديد العام الماضي

وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، إن حزب الله اللبناني طلب أكثر من 5000 جهاز بيجر جديد العام الماضي ووزعها على أعضائه.

وأشارت المصادر، إلى أن حزب الله يعتقد أن معظم هذه الأجهزة تعرضت للتخريب مما أدى إلى انفجارها، موضحة أن أجهزة بيجر الجديدة لم تصل لكل عناصر حزب الله وأن من يحملون الأجهزة القديمة نجوا.

سبق وأن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الانفجارات التي شهدها لبنان مساء اليوم كانت لهواتف محمولة وبطاريات الليثيوم وأجهزة تحديد الهوية البيومترية وأجهزة لاسلكية أخرى.

وأشار موقع "أكسيوس"، إلى أن تفجيرات اليوم أتت بعد تقييم أنّ تحقيق حزب الله بانفجارات أمس سيكشف خرقًا أمنيًا بالأجهزة اللاسلكية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، ارتقاء 9 شهداء وأكثر من 300 إصابة من جراء تفجيرات أجهزة الاتصال اليوم.

وذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، أن 1620 جريحا ما زالوا في المستشفيات من جراء هجمات "بيجر" يوم أمس.

وأوضح ميقاتي أن موجة الخرق الإسرائيلي اليوم انتهت ولا إصابات جديدة تدخل إلى المستشفيات.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الأربعاء، بارتقاء 3 شهداء إثر انفجار أجهزة اتصالات في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي.

كما ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، وقوع أكثر من 20 إصابة في انفجارات الأجهزة التي وقعت في مناطق في لبنان، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وكشفت أن الأجهزة التي جرى تفجيرها في مناطق بلبنان من نوع "أيكوم إف 82".

وقالت إن الانفجارات التي جرت في مناطق بلبنان كانت على نطاق واسع لكن انفجار الأجهزة لم يكن كبيرا، لافتة إلى وقوع 5 انفجارات في مدينة صيدا ومحيطها جنوبي لبنان، بحسب ما نقلته عن مصادر أمنية.

كذلك أشارت إلى وقوع انفجارات في ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان ومنطقة البقاع شرقي البلاد.

ودعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، المواطنين لعدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثا أمنية لإفساح المجال لوصول الطواقم الطبية.

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن انفجارات جديدة في لبنان مرتبطة بأجهزة اتصالات لاسلكية، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن الانفجارات في لبنان تتزامن مع تشييع شهداء في حزب الله اللبناني.

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلها، قوله إن الأجهزة التي جرى تفجيرها ليست من نوع بيجر وإنما أجهزة لاسلكية في أكثر من منطقة لبنانية، موضحا أنها من نوع "ووكي توكي أيكوم".

ولفت مصدر أمني لبناني، أمس الثلاثاء، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "بيجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.