جالانت: تركيز الجيش تحول إلى الجبهة الشمالية مع لبنان

تل أبيب - (د ب أ)

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن تركيز بلاده انتقل إلى الجبهة الشمالية مع لبنان مع بدء "مرحلة جديدة".

وقال جالانت، في تصريحات لأفراد سلاح الجو في قاعدة رامات ديفيد الجوية ونشرها مكتبه "محور التركيز يتحرك شمال، نقوم بنقل القوات والموارد والطاقة صوب الشمال"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم، تم نشر الفرقة 98 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال إسرائيل، بعد قتال استمر لأشهر في قطاع غزة.

وأضاف جالانت: "أعتقد أننا في بداية مرحلة جديدة في هذه الحرب، ونحن بحاجة إلى التكيف، تتطلب هذه الحرب شجاعة كبيرة وتصميما ومثابرة".

وتابع أن أهداف حرب إسرائيل في الشمال "واضحة وبسيطة: إعادة سكان المدن في الشمال إلى منازلهم بأمان".

واستطرد جالانت "لم ننس الأسرى ولم ننس مهامنا في الجنوب، هذا واجبنا ونحن نؤديه في نفس الوقت".

يشار إلى أن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله منذ أكتوبر الماضي عبر الحدود أجبر السلطات على إجلاء السكان على كلا جانبي الحدود في جنوب لبنان وشمال إسرائيل، وتعهدت إسرائيل بإعادة سكانها إلى منازلهم بالسبل العسكرية أو الدبلوماسية.