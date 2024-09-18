رويترز: الحكومة الألمانية توقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

وكالات

كشف تحليل أجرته وكالة "رويترز" البريطانية، بالإضافة إلى تصريحات مصدر مقرب من وزارة الاقتصاد الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الألمانية أوقفت صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال المصدر، إن الوزارة أوقفت الموافقات على تراخيص الأسلحة إلى إسرائيل، لحين حل القضايا القانونية التي تقول إن هذه الصادرات الألمانية تنتهك القانون الإنساني.

وقد أدت التحديات القانونية في الدول الأوروبية وخاصة الحلفاء لإسرائيل، إلى تعليق أو إلغاء صادرات الأسلحة الإسرائيلية.

وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده ستعلق 30 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل منها عتاد يستخدم في صراع غزة الحالي، موضحا أن تراخيص التصدير التي ستعلقها لندن تشمل مكونات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيرات.

لكنه كشف أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل لن يشمل مكونات طائرات "إف-35".

وأشار لامي إلى أن تقييم بريطانيا هو أن إسرائيل يمكن أن تفعل المزيد لضمان وصول الغذاء والدواء للمدنيين في غزة، مؤكدا أن تعليق تراخيص صادرات أسلحة إلى إسرائيل ليس حظرا شاملا على السلاح.

وأوضح لامي أن الإجراء الذي تتخذه لندن لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل، مشددا في الوقت نفسه على أن بريطانيا مستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية البريطاني، أن بلاده ستواصل العمل مع إسرائيل على التصدي للتهديد الإيراني.

ولفت لامي إلى أن التصعيد بغزة والضفة مقلق جدا حيث تواجه المجتمعات عنف المستوطنين مع استمرار الاحتلال، معربا عن رفضه تصريحات الوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بشأن عنف المستوطنين.