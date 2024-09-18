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BBC

تقارير: إسرائيل بدأت اليوم تحريك مزيد من القوات إلى الحدود مع لبنان

08:06 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال

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وكالات

قالت صحيفة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل بدأت اليوم تحريك مزيد من القوات إلى الحدود مع لبنان كإجراء احترازي.

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، إن التعامل مع التصعيد مع حزب الله نُوقش بدائرة محدودة دون إطلاع أعضاء المجلس الوزاري المصغر.

وأكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع، أنه يجب التعامل مع كل تطور أمني وفقا لبروتوكولات أمن المعلومات، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتصرف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو باللامسؤولية من أجل صفقات سياسية.

بدورها، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن مصادر، أن القيادة السياسية الإسرائيلية أقرت سلسلة إجراءات تهدف إلى استعادة الردع في الشمال، لافتة إلى أن نتنياهو وافق على سلسلة إجراءات تهدف إلى تغيير طريقة التعامل مع الأوضاع في الشمال.

وشدد مصدر إسرائيلي لـ"يسرائيل هيوم"، على أن كل ساعة تمر منذ تفجيرات أمس بلبنان دون توجيه ضربات لحزب الله هو إخفاق، موضحا أن الوقت يمر ويتيح لحزب الله فرصة للتعافي وبناء أنظمة اتصالات جديدة وتجديد مقاتليه.

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