عبد العاطي ونائب البرلمان الأوروبي يبحثان هاتفيًا جهود وقف إطلاق النار بغزة

القاهرة – (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الأربعاء، أن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل الأولوية التي يجب أن تتكاتف كافة الجهود الدولية لتنفيذها، منوها بالجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزيرالخارجية من نائب البرلمان الأوروبي أنطونيو لوبيز، استعرضا خلاله التطورات المرتبطة بالحرب على غزة وأوجه التعاون بين مصر والبرلمان الأوروبي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة، بأن عبد العاطى أعرب خلال الاتصال عن تقديره لموقف نائب البرلمان الأوروبى ودعمه لمصر وتفهمه لما تشهده من تحديات مرتبطة بالصراعات والنزاعات المتزايدة في المنطقة وآثارها الاقتصادية والأمنية.

وأكد وزير الخارجية على أن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربا عن تطلع مصر إلى مواصلة نائب البرلمان الأوروبي ومجموعة حزب الشعب الأوروبي دعم مصر داخل أروقة البرلمان الأوروبي نحو تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.

واستعرض عبد العاطي ما تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من تطور غير مسبوق بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، حيث أكد أن مصر تهدف من هذه الشراكة إلى تعميق كافة أوجه التعاون بين الجانبين، وهو ما انعكس في انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو، الماضي فضلاً عن النجاحات القائمة في التعاون في مجال مكافحة كل من الهجرة غير الشرعية والإرهاب، وغيرها من مجالات التعاون القطاعية المختلفة.