إعلام عبري: السفير الإيراني في بيروت فقد عينه بانفجارات أجهزة البيجر

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن السفير الإيراني ببيروت مجتبى أماني فقد إحدى عينيه ونقل لطهران بحال حرجة.

وأشار مصدرين داخل الحرس الثوري الإيراني، إلى أن حالة أماني أكثر خطورة مما تم الكشف عنه علنا، ما استوجب نقله إلى إيران لمزيد من العلاج الطبي.

وذكرت التقارير الإيرانية، أن اثنين من حراس أماني أصيبا أيضا، لأنهما كانا يحملان أيضا أجهزة استدعاء.

وقال أحد الحراس إن الأجهزة أصدرت صوتا قبل 10 ثوان من انفجارها، مما دفع البعض إلى فحصها، مما أدى إلى إصابات خطيرة، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية في تقريرها.

وأعلنت السفارة الإيرانية في لبنان، أمس الثلاثاء، إصابة السفير مجتبى أماني بجروح سطحية، مؤكدة أن حالته الصحية جيدة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قالت نقلا عن مسؤول في حزب الله اللبناني، إن برامج ضارة ربما هي التي تسببت في انفجار أجهزة الاتصال.

وأشار مصدر أمني لبناني، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "باجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، أمس الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.