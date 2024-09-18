بعد الانفجارات الجديدة.. الجيش اللبناني يدعو لعدم التجمع بالأماكن التي تشهد أحداثًا أمنية

وكالات

دعت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، المواطنين لعدم التجمع في الأماكن التي تشهد أحداثا أمنية لإفساح المجال لوصول الطواقم الطبية.

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن انفجارات جديدة في لبنان مرتبطة بأجهزة اتصالات لاسلكية، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن الانفجارات في لبنان تتزامن مع تشييع شهداء في حزب الله اللبناني.

ونقلت "الجزيرة" عن مراسلها، قوله إن الأجهزة التي جرى تفجيرها ليست من نوع بيجر وإنما أجهزة لاسلكية في أكثر من منطقة لبنانية، موضحا أنها من نوع "ووكي توكي أيكوم".

ولفت مصدر أمني لبناني، أمس الثلاثاء، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "بيجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.