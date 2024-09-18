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BBC

لليوم الثاني تواليًا.. انفجارات لأجهزة البيجر في عدّة مناطق لبنانية

05:27 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

تفجير أجهزة البيجر بلبنان

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وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، بأن هناك أنباء عن انفجارات جديدة في لبنان مرتبطة بأجهزة اتصالات لاسلكية، وفق ما أوردته "العربية – الحدث" في بيان عاجل.

وأشارت إلى أن الانفجارات في لبنان تتزامن مع تشييع شهداء في حزب الله اللبناني.

ولفت مصدر أمني لبناني، أمس الثلاثاء، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "بيجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.

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