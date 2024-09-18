بعد تفجيرات البيجر.. الأمم المتحدة تطالب بتحقيق مستقل في الهجمات على لبنان

وكالات

قال المفوض السامي للأمم المتحدة في بيان، اليوم الأربعاء، إن انفجارات أجهزة البيجر التي وقعت أمس بشكل متزامن في لبنان وسوريا غير مقبولة.

وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن استهداف آلاف الأفراد دون معرفة من كان بحوزته أجهزة البيجر المستهدفة ينتهك القانون الدولي الإنساني.

وشددت الأمم المتحدة على ضرورة فتح تحقيق مستقل بشأن ملابسات هذه التفجيرات الجماعية ومحاسبة من أمر ونفذ مثل هذا الاعتداء.

ولفت مصدر أمني لبناني، أمس الثلاثاء، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "بيجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

من جانبها، قالت هيئة البث العبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد في الوقت الحالي لقاء تشاوريا مع وزير الدفاع يوآف جالانت ولا تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية حتى الآن.

وأشارت البث العبرية، إلى أن الجبهة الداخلية أبلغت رؤساء السلطات المحلية باحتمال حدوث تصعيد أمني، موضحة أنه تم إبلاغ عدد من الوزراء وأعضاء بالكنيست بعدم التعليق على الأحداث الجارية في لبنان.