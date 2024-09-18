أردوغان يعرب عن حزنه وتعازيه إزاء تفجيرات "بيجر" بلبنان

أنقرة - (د ب أ)

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن حزنه وتعازيه إزاء تفجيرات أجهزة النداء اللاسلكي "بيجر" في لبنان، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى بينهم طفلة وعدد كبير من الجرحى، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بحسب ما ورد في بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وكانت تفجيرات بأجهزة البيجر قد وقعت أمس الثلاثاء في لبنان مما أسفر عن إصابة 2750 شخصا ومقتل ما لا يقل عن 12 شخصا، جراء هجوم تسبب في تفجير آلاف من أجهزة "بيجر" يستخدمها "حزب الله" بصفة خاصة في الاتصالات.

وجاء في البيان: "أعرب الرئيس أردوغان خلال الاتصال عن حزنه إزاء التفجيرات التي وقعت في لبنان، وتمنى الرحمة لمن فقدوا أرواحهم والشفاء العاجل للجرحى".

وأشار أردوغان إلى أن مساعي إسرائيل لنشر الصراعات في المنطقة شديدة الخطورة، وأن الجهود ستستمر لوقف العدوان الإسرائيلي.

و"بيجر" جهاز اتصال إلكتروني لاسلكي صغير ومحمول يستخدمه مدنيون وعاملون بالقطاع الصحي وغيرهم للتواصل داخل مؤسسات أو مجموعات ومنظومات مختلفة، وهو يعمل ببطاريات قابلة للشحن ويستقبل رسائل مكتوبة واتصالات وإشارات صوتية وضوئية.