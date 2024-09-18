الرئيس الإيراني يتهم إسرائيل بالتورط في تفجير أجهزة "بيجر" بلبنان

طهران - (د ب أ)

اتهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إسرائيل بتفجير أجهزة بيجر في لبنان، وذلك خلال تصريحات له في جلسة مجلس الوزراء، قائلًا إن استخدام إسرائيل لوسائل مخصصة للرفاهية كأداة للاغتيالات هو "قمة الإرهاب وهو سقوط للإنسانية ووصمة عار في جبين الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة".

وأضاف بزشكيان أن "الاعتداء الإسرائيلي على لبنان يعكس عدم مصداقية الغرب وأمريكا في مساعيهم لوقف إطلاق النار ومواصلتهم الدعم الكامل لجرائم الاحتلال الصهيوني معتبرا هذا الحادث عار على الدول الغربية، وخاصة أمريكا، التي لا تتورع عن تحقيق أهدافها اللاإنسانية".

وتابع بزشكيان أن "علاج هذا الوضع يكون بوحدة وتماسك المسلمين والدول الإسلامية لتحطيم سلسلة قمع وجرائم إسرائيل وأنصارها ضد الفلسطينيين المظلومين والعالم الإسلامي".

واستطرد بزشكيان قائلا: "إن استخدام الأدوات التي صنعت لراحة ورفاهية الإنسان كأداة للارهاب ضد من لا نتفق معهم بالرأي هو دليل على انهيار الإنسانية وسيادة وتسلط الوحشية والإجرام وهو قمة الإرهاب".