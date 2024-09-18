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إصابة 150 شخصًا من الحرس الثوري الإيراني في تفجير أجهزة الاتصال بسوريا

03:55 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الحرس الثوري الإيراني

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(وكالات)

أفادت مصادر، لقناة "العربية الحدث"، اليوم الأربعاء، أنه أُصيب 150 شخصًا من عناصر الحرس الثوري الإيراني في دير الزور في سوريا بعد عملية تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية "بيجر" التي وقعت أمس.

ووقع نحو 7 قتلى خلال حوادث انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية بيجر التي وقعت أمس الثلاثاء في بيجر، إضافة إلى عدد من الإصابات.

وتزامن ذلك بشكل أكبر في لبنان، حيث أٌصيب أكثر من 2700 شخص إضافة إلى استشهاد 12 آخرين بينهم أبناء قادة من حزب الله اللبناني.

واتهم حزب الله ولبنان، إسرائيل بالوقوف وراء عمليات التفجير، بينما لم تعلن الأخيرة مسؤوليتها عن الهجوم.

الحرس الثوري الإيراني تفجير أجهزة الاتصال بسوريا اصابة اشخاص
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