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BBC

ٌبلينكن يؤكد للسيسي على أهمية مياه النيل بالنسبة إلى مصر

03:32 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن

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(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مياه نهر النيل بالنسبة لمصر.

جاءت تصريحات بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ناقش فيه الوزيران عدد من الملفات المشتركة بين البلدين.

وأكد عبد العاطي، لبلينكن، على "وجودية" قضية مياه النيل بالنسبة إلى مصر، مشددًا على ضرورة التوصل إلى اتفاق يلزم إثيوبيا، بقضية ملئ سد النهضة والتشغيل.

ووصل بلينكن إلى مصر صباح اليوم، من أجل بحث عدد من الملفات وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي مياه النيل الرئيس عبد الفتاح السيسي
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