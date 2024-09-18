إعلان

BBC

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على عدم قبول أي تغيير بشأن الوضع في محور فيلادلفيا

03:22 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

ٍصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن موقف الولايات المتحدة، بشأن الوضع في معبر فلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لم يتغير، مؤكدًا على أن واشنطن لن تقبل أي تغيير للقواعد المعمول بها قبل 7 أكتوبر الماضي.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنه تم الاتفاق على 15 بندًا من أصل 18 في مقترح وقف إطلاق النار في قطاع.

وأضاف بلينكن، أنه لا يزال يوجد عدد من القضايا المتبقية في الاتفاق والتي تحتاج إلى حل.

وأفاد بلينكن، أنه ناقش مع عبد العاطي، مسألة الخطط المتعلقة باليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على محورية الدور المصري في هذا الشأن.

أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي محور فيلادلفيا الولايات المتحدة قطاع غزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ٌبلينكن يؤكد للسيسي على أهمية مياه النيل بالنسبة إلى مصر

إعلان

إعلان

شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً