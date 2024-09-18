وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على عدم قبول أي تغيير بشأن الوضع في محور فيلادلفيا

(وكالات)

ٍصرح وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن موقف الولايات المتحدة، بشأن الوضع في معبر فلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لم يتغير، مؤكدًا على أن واشنطن لن تقبل أي تغيير للقواعد المعمول بها قبل 7 أكتوبر الماضي.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنه تم الاتفاق على 15 بندًا من أصل 18 في مقترح وقف إطلاق النار في قطاع.

وأضاف بلينكن، أنه لا يزال يوجد عدد من القضايا المتبقية في الاتفاق والتي تحتاج إلى حل.

وأفاد بلينكن، أنه ناقش مع عبد العاطي، مسألة الخطط المتعلقة باليوم التالي لوقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على محورية الدور المصري في هذا الشأن.

