بلينكن: هجوم الدعم السريع على الفاشر يهدد نجاح مفاوضات التهدئة بالسودان

(وكالات)



طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، طرفا الحرب في السودان بالعودة إلى المفاوضات من أجل حل الأزمة الحالية التي يروح ضحيتها آلاف المدنيين.

وجاءت تصريحات بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بحثا فيه عدد من العلاقات المشتركة بين القاهرة وواشنطن وعدد من الملفات في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الدعم السريع في السودان على الفاشر، بات يهدد إحراز أي تقدم في أزمة السودان.

ودعا بلنيكن، قوات الدعم السريع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في السودان.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قد طالب بعدم وضع طرفي الحرب في السودان في نفس الكفة.