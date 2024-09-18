إعلان

BBC

بلينكن: هجوم الدعم السريع على الفاشر يهدد نجاح مفاوضات التهدئة بالسودان

03:08 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

أنتوني بلينكن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)


طالب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، طرفا الحرب في السودان بالعودة إلى المفاوضات من أجل حل الأزمة الحالية التي يروح ضحيتها آلاف المدنيين.

وجاءت تصريحات بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بحثا فيه عدد من العلاقات المشتركة بين القاهرة وواشنطن وعدد من الملفات في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن الهجوم الأخير الذي شنته قوات الدعم السريع في السودان على الفاشر، بات يهدد إحراز أي تقدم في أزمة السودان.

ودعا بلنيكن، قوات الدعم السريع إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في السودان.

وكان وزير الخارجية بدر عبد العاطي، قد طالب بعدم وضع طرفي الحرب في السودان في نفس الكفة.

أنتوني بلينكن هجوم الدعم السريع مفاوضات التهدئة بالسودان
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

شقق سكن لكل المصريين.. طرح جديد خلال أيام في 6 أكتوبر- صور
وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً