بلينكن لوزير الخارجية: مصر شريك قوي في التوصل إلى وقف إطلاق نار بغزة

(وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن مصر شريك قوي ومهم في مسألة التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك في إطار رغبة الإدارة الأمريكية في إنهاء الحرب بشكل عاجل في غزة.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، على أن وقف إطلاق النار هو الفرصة المثلى لإنهاء الحرب الحالية في غزة والمنطقة.

وشدد بلينكن، الذي وصل إلى القاهرة صباح اليوم، لمناقشة عدد من الملفات، على أهمية الإرادة السياسية في مسألة التوصل إلى وقف إطلاق نار.