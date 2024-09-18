وزير الخارجية الأمريكي ينفي معرفة واشنطن بشأن الهجوم الأخير في لبنان

(وكالات)

صرح وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة لم تكن تملك معلومات بشأن الهجوم الأخير في لبنان.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مصر، إنه لا يزال جمع المعلومات مستمر من الوقوف على ملابسات الانفجار.

وفي هذا الشأن أكد عبد العاطي، على ضرورة التوصل العاجل إلى وقف إطلاق نار من أجل إحلال سلام في المنطقة وإعادة المدنيين النازحين إلى منازلهم.

ووصل بلينكن، إلى مصر في وقت سابق صباح اليوم، من أجل بحث التهدئة في المنطقة ومناقشة عدد من الملفات المشتركة مع مصر.