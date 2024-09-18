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وزير الخارجية يبحث مع بلينكن عدد من الملفات في ليبيا وأفريقيا

02:43 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الدكتور بدر عبد العاطي

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(وكالات)

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اليوم الأربعاء، إن ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، عدد من الملفات في المنطقة وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع القاهرة وواشنطن.

وصرح وزير الخارجية، أنه تم مناقشة الأزمة الليبية، والتي أكد عبد العاطي من خلالها على ضرورة إجراء الانتخابات.

وعن الوضع في السودان، قال عبد العاطي، إنه بحث مع بلينكن، الوضع بمنطقة القرن الأفريقي والتي أكد فيها وزير الخارجية على أهمية وحدة الصومال بالنسبة إلى مصر.

وفي السودان، قال عبد العاطي، إن ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، مشددًا على ضرورة عدم وضع الجيش السوداني في نفس مستوى الأطراف الأخرى.

وأكد عبد العاطي خلال لقائه ببلينكن، على ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل من أجل إحلال السلام.

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