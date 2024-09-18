الأردن يُرسل طائرة مساعدات عاجلة إلى لبنان

عمان - (د ب أ)

توجهت طائرة مساعدات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع "سي 130"، اليوم الأربعاء، باتجاه لبنان وذلك في أعقاب الانفجارات التي تعرضت لها يوم أمس.

ووفق وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، تحمل الطائرة التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مواد غذائية وطبية وإغاثية ، مشيرة إلى أن المساعدات تهدف إلى دعم القطاع الصحي في لبنان ومساعدته في تجاوز هذه الحادثة.

وطبقا للوكالة، "تعكس هذه الخطوة عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وتجسد حرص المملكة الأردنية الهاشمية على تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في لبنان في ظل هذه الظروف التي تمر بها".

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.