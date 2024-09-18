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BBC

فرقة "الكوماندوز 98" الإسرائيلية تتلقى أوامر بترك غزة والتحرك نحو الحدود مع لبنان

01:20 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

فرقة الكوماندوز 98

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(وكالات)

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن فرقة "الكوماندوز 98" تلقت أوامر بالتحرك من الجبهة الجنوبية في قطاع غزة للعمل تحت قيادة الشمال.

وأوضحت القناة العبرية، أن بقاء عمل فرقة "الكوماندوز 98" سيبقى حتى إشعار آخر.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن الفرقة 98 كان من المخطط استمرارها في غزة، إلا أنه تقرر في الأيام الأخيرة نقلها إلى الشمال على الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك عقب شهود لبنان، أمس الثلاثاء، حوادث انفجار مئات أجهزة الاتصال اللاسلكي "البيجر"، ما أدى لإصابة أكثر من 2700 شخص ومقتل 9 بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

واتهم لبنان وحزب الله، إسرائيل بالتورط المباشر والوقوف وراء التفجيرات، خاصة أنها جاءت بعد توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية مع لبنان.

فرقة الكوماندوز 98 غزة لبنان
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