محافظ القليوبية يشهد انطلاق مبادرة "بداية" - صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، احتفالية انطلاق مبادرة "بداية" لبناء الإنسان المصري على مستوى المحافظة لتجوب فاعليتها مدن المحافظة.

جاء ذلك بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبادرة أمس بهدف الاستثمار في رأس المال البشرى المصري.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد محافظ القليوبية على أهمية هذه المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنها تأتي في إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح عطية أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان، تهدف إلى خلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واعٍ، مثقفٍ وخلوق للمجتمع.

كما أكد المحافظ خلال كلمته أن خلال فترة التحضير لإطلاق المبادرة حرصت محافظة القليوبية على إجراء كافة التنسيقات اللازمة لبدء فعاليات المبادرة على أرض الواقع وذلك عن طريق تحقيق التكامل بين كافة القطاعات الخدمية المعنية بالتنمية البشرية سواء القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني أو الجامعة أو الأزهر الشريف أو الكنيسة المصرية.

وأضاف المحافظ أنه في ضوء اهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان من كل الجوانب فإن المبادرة سوف تعمل من خلال آليات منسقة ومتكاملة في كل المجالات التي يمكن أن يكون لها مردود إيجابي في بناء شخصية الإنسان المصري وأهمها التعليم والصحة والثقافة والرياضة والرعاية الإجتماعية والخطاب الديني وبناء القدرات والمهارات المؤهلة لسوق العمل وخلق فرص عمل جديدة، ومن خلال العمل على تنفيذ تلك الآليات بالتكامل بين كافة الجهات ليشعر بها المواطن في أسرع وقت، هذا إلى جانب تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة بما يحقق الشعور بالرضا لدى المواطن المصري.

وتابع المحافظ خلال كلمته أنه بالتوازي مع الاهتمام بالقطاعات الخدمية فتحرص المبادرة على التركيز على الجانب الإنساني والثقافي والتوعوي للنهوض بالمستوى الفكري والأخلاقي والرياضي وبناء المهارات لخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ولتكون نواة جديدة لتحقيق التنمية والتقدم المنشود لبلدنا الغالية مصر.

وخلال الاحتفالية وفي خطوة إنسانية جديدة تعكس اهتمام الدولة بأبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة، وزع المحافظ 20 كرسي متحرك على ذوي الهمم كخطوة أولى نحو دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وتمكينهم من المشاركة في الحياة بشكل فعال، جاء ذلك على هامش انطلاق مبادرة "بداية للتنمية البشرية" التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير خدمات متكاملة في مختلف المجالات.

كما تفقد المحافظ المعدات والسيارات التي انطلقت بمدن المحافظة لتقديم الخدمات التي تستهدفها مبادرة بداية مثل سيارات مجالس المدن والأحياء وجامعة بنها وسيارات شركة المياه والهلال الأحمر وجهاز حماية المستهلك والحماية المدنية والنقل الجماعى، حيث أطلق المحافظ إشارة البدء لتلك المعدات والتي بدورها انتشرت بجميع المدن ليؤدي كل دوره.

جاء ذلك بحضور كلا من المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري والشيخ سعيد خضر رئيس الادارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية والقمص يوحنا وهيب ممثل الكنيسة والسادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.