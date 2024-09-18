إعلان

BBC

الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان تؤدي اليمين الدستورية

01:10 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الأردن

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

عمان - (د ب أ)

صدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

ووفق نص الإرادة الملكية، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على الدستور، نأمر بتعيين الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع".

وطبقا للوكالة، تضمن تشكيل الوزارة 31 وزيرا ووزير دولة.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف.

الأردن جعفر حسان اليمين الدستورية تشكيل الحكومة الاردنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محافظ القليوبية يشهد انطلاق مبادرة "بداية" - صور

إعلان

إعلان

وفاة 3 أشقاء وإصابة 4 في انهيار عقار الورديان بالإسكندرية- صور
الرئيس السيسي يتصل برئيس جزر القمر بعد محاولة اغتياله
الحكومة: مفاوضات متقدمة مع شركاء محتملين لإحياء شركة النصر للسيارات
السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً