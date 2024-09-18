الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة جعفر حسان تؤدي اليمين الدستورية

عمان - (د ب أ)

صدرت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

ووفق نص الإرادة الملكية، الذي أوردته وكالة الأنباء الأردنية ( بترا)، "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على الدستور، نأمر بتعيين الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع".

وطبقا للوكالة، تضمن تشكيل الوزارة 31 وزيرا ووزير دولة.

وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله في قصر الحسينية، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف.