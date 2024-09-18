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BBC

بعد مقتل 4 جنود إسرائيليين.. إعلام عبري: المقاومة فخخت 14 ألف مبنى في رفح

01:05 م الأربعاء 18 سبتمبر 2024

جيش الأحتلال الإسرائيلي

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(وكالات)

علقت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على عملية نفذتها المقاومة الفلسطينية وقتل وأُصيب فيها عدد من الجنود الإسرائيليين في مدينة رفح، قائلة إن المبنى المفخخ الذي انفجر بالجنود أمس برفح هو أحد آلاف المباني التي تفخخها حركة حماس.

وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن مقتل الجنود جاء بعد أسبوع واحد فقط من إعلان الجيش القضاء على لواء حماس في رفح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن ضباط بالجيش، قولهم إن مدينة رفح وحدها يوجد بها أكثر من 14 ألف مبنى مفخخ لاستهداف الجنود، مضيفة أن العملية الأخيرة للمقاومة تؤكد أنه حتى لو أعلنت إسرائيل القضاء على كتائب حماس سيبقى مقاتليها يستهدفون الجنود.

وأكدت الإذاعة العبرية، على استمرار الحرب في قطاع غزة ولكن على شكل مواجهات تشنها المقاومة الفلسطينية بالتفجيرات والصواريخ المضادة للدروع.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل 4 جنود إسرائيليين بينهم أول مجندة تلقى حتفها في قطاع غزة منذ بداية الحرب، وإصابة 3 خلال عملية تفجير مبنى في مدينة رفح جنوبي غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود إسرائيليين تفخيخ مباني رفح طوفان الأقصى
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