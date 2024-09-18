إيران تُدين تفجير المئات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان

طهران - (د ب أ)

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، بشدة تفجير المئات من أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر) في لبنان أمس الثلاثاء، معتبرًا الأمر "مثالا للإبادة الجماعية".

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الايرانية للأنباء (إرنا) عن كنعاني قوله في تصريح له مساء الثلاثاء، إن "العملية الإرهابية التي جرت اليوم في لبنان تم تنفيذها كاستمرار للعمليات المركبة للكيان الصهيوني وعملائه المرتزقة، وهي تتعارض مع كافة المبادئ الأخلاقية والإنسانية والقانون الدولي، وخاصة القانون الدولي الإنساني، ويستوجب الملاحقة الجنائية الدولية والمحاكمة والعقاب".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن "هذا العمل الإرهابي المركب، الذي هو في الواقع نوع من الابادة الجماعية، يثبت مرة أخرى بوضوح أن الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، يعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين لتهديد خطير".

وقال: "لذلك فإن مواجهة الأعمال الإرهابية ضد الكيان والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات المسؤولين الصهاينة المجرمين من العقاب".

وأعرب كنعاني عن تعاطفه وتضامنه "مع لبنان حكومة وشعبا ومقاومة ومع أسر الشهداء وجرحى هذه العملية الإرهابية"، متمنيا لجميع المصابين في هذا الحادث ومن بينهم السفير الايراني في لبنان، الشفاء العاجل، وشدد على أن بلاده مستعدة لتقديم أي نوع من المساعدة اللازمة للحكومة والشعب اللبناني.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس الثلاثاء، لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

ومن جانبه، حمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.