إعلان

BBC

وزير الخارجية اللبناني يحذر من جر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية

11:46 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

عبدالله بوحبيب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

بيروت - (د ب أ)

حذر وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب، اليوم الأربعاء، من جر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، تلقى بوحبيب اتصالًا هاتفيا في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، الموجود حاليًا في زيارة عمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعه الوزير بوحبيب في آخر المعطيات المتعلقة بالهجوم السيبراني الذي تعرض له لبنان، وما نتج عنه من ضحايا وجرحى.

ونبَّه الوزير بوحبيب إلى "خطورة هذا التصعيد وجر المنطقة كلها إلى حافة الهاوية".

بدوره، وعد بوريل بـ "الدعوة إلى مشاورات أوروبية لدراسة ما يمكن اتخاذه من خطوات ومواقف تساهم في لجم التصعيد وخطر الحرب الموسعة".

ولقي تسعة أشخاص حتفهم وأصيب نحو 2800 آخرين في انفجارات منسقة أمس لأجهزة الاتصالات المحمولة "البيجر" في جميع أنحاء لبنان، استهدفت بشكل رئيسي أعضاء حزب الله الموالي لإيران.

وحمل حزب الله إسرائيل المسؤولية عن الهجوم وتعهد بالرد، بينما لم تعلق إسرائيل على الحادث.

عبدالله بوحبيب وزير الخارجية اللبناني لبنان الهجوم السيبراني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انفجار أجهزة بيجر.. مفتي لبنان يدعو لمحاسبة "العدو الصهيوني" على جرائمه

إعلان

إعلان

السيسي لوزير خارجية أمريكا: مصر ترفض محاولات تصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً
50 جنيها.. زيادة جديدة فى سعر بيع اسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري (خاص)
تغطية خاصة | تفجيرات البيجر.. أكبر هجوم سيبراني إسرائيلي على لبنان
بسبب الغياب.. وزير التعليم يكشف عن تعديل قانوني مرتقب بشأن الشهادة الإعدادية والثانوية