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روسيا تُعلن إسقاط 54 طائرة مسيرة أوكرانية في عدد من المقاطعات

11:36 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

إسقاط طائرة مسيرة

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 54 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وسمولينسك وبيلجورود وأوريول خلال الليل.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية، حيث تم تدمير 54 طائرة أوكرانية مسيرة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "من بين هذه الطائرات، تم إسقاط 27 طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة كورسك، وستة عشر طائرة فوق مقاطعة بريانسك، وسبع فوق مقاطعة سمولينسك، وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة أوريل".

وأعلن حاكم منطقة كورسك، أليكسي سميرنوف، في وقت سابق، أنه تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة كورسك خلال الليل.

وقال سميرنوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام، "هذه الليلة، تم إسقاط صاروخين و27 طائرة مسيرة أوكرانية فوق منطقة كورسك. أتوجه بالشكر لمقاتلي العملية العسكرية الخاصة"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وحذر سميرنوف الأشخاص من الاقتراب من الشظايا لأنها قد تكون ضارة، داعيا إلى إبلاغ خدمات الطوارئ عنها.

اسقاط طائرة مسيرة طائرات مسيرة أوكرانية روسيا
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