الرئيس الكوري الجنوبي يبدأ زيارة للتشيك غدا الخميس

سول - (د ب أ)

ٌقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول سيتوجه إلى جمهورية التشيك غدا الخميس من أجل إعطاء دفعة لطلب كوريا الجنوبية للفوز بمشروع كبير للطاقة النووية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدولتين.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون سوف يبدأ غدا الخميس زيارة تستمر أربعة أيام لجمهورية التشيك لإجراء مباحثات مع الرئيس التشيكي بيتر بافيل ورئيس الوزراء بيتر فيالا من أجل تعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا ومجالات أخرى.

وتأتي الزيارة بعد شهرين من اختيار كونسورتيوم تقوده شركة الطاقة المائية و النووية ليكون المرشح الأفضل لبناء وحدتي طاقة نووية في موقع دوكوفاني. ويشار إلى أن هذه تعد أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي للتشيك منذ نحو تسعة أعوام.

وتهدف زيارة يون لتأكيد التزام سول لتنفيذ ناجح للمشروع النووي التشيكي، الذي من المتوقع أن يختار الفائز الأخير في الربع الأول من عام 2025، ووضع أساس لتشكيل " تحالف في مجال الطاقة النووية" بين الدولتين، وذلك حسبما قال مكتب الرئيس الكوري الجنوبي.