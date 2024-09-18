بينهم أول مجندة تلقى حتفها منذ بداية الحرب.. مقتل 4 من جنود الاحتلال في غزة

تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل أربعة من عناصره في قطاع غزة.

وأوضح الجيش أن القتلى سقطوا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في القطاع أمس الثلاثاء.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن من بين القتلى مجندة، مشيرة إلى أنها أول مجندة تقتل في الحرب على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أن ضابطا ومجندين اثنين أصيبوا في نفس الحادث بجروح خطيرة.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين في الهجوم البري ضد حماس في غزة وفي العمليات العسكرية على طول الحدود مع القطاع إلى 348، حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي حادث منفصل، أصيب ضابط في وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي، بإصابات خطيرة بنيران قذيفة "آر.بي.جيه" في رفح أمس الثلاثاء.