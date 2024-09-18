قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 30 فلسطينيًا في الضفة المحتلة

رام الله - (د ب أ)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية، طالت أكثر من 30 فلسطينيا.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا)، "تركزت الحملة في محافظات سلفيت، وبيت لحم، والخليل، ورام الله، حيث قامت تلك القوات باقتحام منازل المواطنين واعتقالهم بعد تدمير وتخريب ممتلكاتهم".

وطبقا للوكالة، "تأتي هذه الحملة في ظل تصاعد التوترات في الضفة الغربية، حيث تشهد المدن والقرى والبلدات الفلسطينية زيادة مستمرة في عمليات الاقتحام والاعتقالات من قبل قوات الاحتلال".