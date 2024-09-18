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BBC

استنفار بسبب اشتباه تسلل طائرات معادية في شمال إسرائيل

05:19 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

تسلل طائرات

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وكالات

قالت القناة الإسرائيلية 12، إن هناك استنفار بسبب اشتباه تسلل طائرات معادية في طبريا شمال إسرائيل، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت في وقت سابق، أن 5 طواقم إطفاء و4 طائرات تعمل على إخماد حريق كبير يهدد المنازل في مدينة طبريا بشمال إسرائيل.

ونقل موقع "0404" الإسرائيلي عن القائد الميداني رشيف مئير الباز قوله إن "هذا حريق كبير ينتشر بسرعة في ظل الرياح القوية في المنطقة، ويحاول رجال الإطفاء وطائرات الإطفاء وقف انتشار الحريق نحو المنازل".

تسلل طائرات تسلل طائرات في شمال إسرائيل شمال إسرائيل إسرائيل
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