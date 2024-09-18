كوريا الشمالية تطلق عددا من الصواريخ الباليستية باتجاه الشمال الشرقي

وكالات

أكدت هيئة الأركان الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت عددا من الصواريخ الباليستية القصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت هيئة الأركان العامة، أن الصواريخ أطلقت عند الساعة 6:50 صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي "21:50 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينيتش" من مقاطعة بيونجان الجنوبية.

وأكدت هيئة الأركان أن كوريا الجنوبية مستعدة لإطلاق بيونج يانج مزيدا من الصواريخ، وتتبادل المعلومات مع الولايات المتحدة واليابان.

بدورها، أعلنت السلطات اليابانية عن رصدها إطلاق صاروخين من كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد أجرت يوم 12 سبتمبر الجاري تجربة لراجمة الصواريخ الجديدة من عيار 600 ملم.