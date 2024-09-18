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BBC

في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله.. ماذا قال ترامب عن الانتخابات؟

04:22 ص الأربعاء 18 سبتمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي، إن العالم أصبح على وشك الانفجار، مؤكدا أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية فهذا الانفجار لن يحدث، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن دول العالم أصبحت تجهز نفسها ليكون هو الفائر في انتخابات نوفمبر المقبل بدلا من منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وقال في أول ظهور منذ محاولة اغتياله الثانية: "لا أعتقد أن انتصاري سيصدم العالم، أعتقد أن العالم وأوروبا مستعدان لذلك".

وأضاف: "إنهم يريدون أن يحدث ذلك، على الرغم من أنهم يفضلون عدم التعامل معي بشأن القضايا الاقتصادية. لكنهم يريدون ذلك. هذا سيحدث، لأن العالم على وشك الانفجار، لكن معي لن ينفجر”.

وتعليقا على محاولة الاغتيال، قال ترامب، إن منصب الرئيس أمر خطير دائما إلى حد ما، لكنه أكد أنه لا يزال يخطط لتولي أعلى منصب حكومي أمريكي.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر المقبل؛ حيث يعتزم ترامب خوض غمار الانتخابات، من أجل العودة إلى البيت الأبيض مجددا.

دونالد ترامب رامب غتيال ترامب لانتخابات الأمريكية مريكا لرئيس الأمريكي حاولة اغتيال ترامب الثانية
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