غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي "الخيام" و "مركبا" في جنوب لبنان

بيروت - (د ب أ)

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على بلدتي " الخيام" و "مركبا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدفت مسيرات إسرائيلية بعد ظهر اليوم أكثر من منطقة في خراج بلدات "المنصوري" و"مجدل زون" و"القليلة" في جنوب لبنان.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر اليوم غارة جوية عنيفة استهدفت بلدة "عيتا الشعب" في جنوب لبنان.

كان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ غارة جوية بعد ظهر اليوم استهدفت بلدة "بليدا" في جنوب لبنان، وتسببت الغارة باستشهاد ثلاثة أشخاص وجرح شخصين آخرين.

وأغار الطيران المسّير الإسرائيلي بعد ظهر اليوم قرب مجرى نهر الليطاني بين بلدتي "زوطر" و "دير سريان" في جنوب لبنان، وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "يارون" في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدتي "علما الشعب" و"يارين" في جنوب لبنان بعدد من القذائف، وفجر اليوم أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائف ضوئية في أجواء أطراف بلدة "الخيام" الجنوبية، وفي أجواء منطقة "المجيدية" الحدودية في جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلاً لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة ردا على هجوم حماس على أراضيها، وإعلان حزب الله مساندة غزة.