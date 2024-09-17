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BBC

البث العبرية: 48% من الإسرائيليين يعارضون إقالة جالانت من منصبه

11:25 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن استطلاع للرأي على خلفية الأحداث في لبنان، الثلاثاء، أن 59% من الإسرائيليين لا يثقون بجدعون ساعر وزيرا للدفاع.

وأشار الاستطلاع إلى أن 48% من الإسرائيليين يعارضون إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي الحالي يوآف جالانت، كما أن 49% يفضلون جالانت في منصب وزير الدفاع بينما 16% يفضلون جدعون ساعر.

ونقلت القناة 13 العبرية عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن رئيس الوزراء يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت نهاية الأسبوع الجاري.

وأشار المقربون من نتنياهو، إلى أن السيناريو الوحيد الذي قد يمنع إقالة جالانت هو اندلاع حرب شاملة بلبنان.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن نتنياهو سيعلن في وقت لاحق اليوم، إقالة جالانت من منصبه بوزارة الدفاع وتعيين رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر محله.

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