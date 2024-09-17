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البنتاجون: لا تغيير لوضع القوات الأمريكية بالشرق الأوسط بعد تفجيرات لبنان

10:06 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

القوات الأمريكية

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وكالات
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إنه لا تغيير لوضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بعد تفجير أجهزة اتصال محمولة في لبنان.
وأضافت وزارة الدفاع، أن واشنطن تركز بشكل كبير على ضمان عدم تصعيد التوترات في المنطقة وتحولها إلى صراع أوسع، موضحة أن السبيل الأمثل لخفض التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية هو الدبلوماسية.
وتابعت الخارجية، أن الولايات المتحدة ليست ضالعة في تفجيرات أجهزة الاتصال في لبنان.

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