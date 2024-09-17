مسؤول أمريكي: يُرجح أن ترد إيران وحزب الله على تفجيرات البيجر

وكالات

قالت شبكة "أي بي سي نيوز" نقلا عن مسؤول أمريكي، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية الأحداث في لبنان.

وأشار المسؤول الأمريكي، إلى أنه من المرجح أن ترد إيران وحزب الله على الهجوم لكن الأمر قد يستغرق وقتا للتقييم، موضحا أنه ضمن نفس الهجوم تم استهداف أكثر من 50 شخصا في سوريا.

وقالت القناة 14 العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه ابتداء من الليلة سينتقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية قرب الحدود مع لبنان.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن هناك احتمالات بإعلان إسرائيل قريبا جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريحات لقناة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "لا نعلق على الانفجارات التي وقعت في لبنان".

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تستعد لرد فعل محتمل من جانب حزب الله على العملية المنسوبة لها، مشيرة إلى أن القيادة الشمالية والاستخبارات والجيش في حالة تأهب قصوى.

بدورها، قالت صحيفة "هآرتس"، إن كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يناقشون خيارات التصعيد مع حزب الله.

كذلك قالت هيئة البث العبرية نقلا عن تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن حزب الله اللبناني يستعد لشن عملية عسكرية ضد إسرائيل.

نقلت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية تعتقد أن حزب الله ينوي إطلاق عملية عسكرية ضد إسرائيل.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، إنه تم استدعاء قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع طارئ بمشاركة المستوى السياسي لبحث تطورات جبهة لبنان.

وتابعت الصحيفة، أن هناك طلب من قادة الأجهزة إلغاء التزاماتهم والمشاركة في مشاورات تعقد في قيادة الأركان ووزارة الأمن، موضحة أن الأجهزة الأمنية رصدت أخيرا إشارات لاستعدادات استثنائية لحزب الله.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول الأسابيع الماضية إقناع المستوى السياسي بتغيير التعامل مع لبنان من الدفاع إلى الهجوم.