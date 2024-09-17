وزير الخارجية يستقبل المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط

وكالات

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين "تور وينسلاند" المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول المستجدات الخاصة باستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الحاد الذي تشهده الضفة الغربية.

وأكد وزير الخارجية على دعم جهود المُنسق الأممي من أجل الحفاظ على وضعية السلطة الوطنية الفلسطينية كمركز الحكم لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً على أنه بدون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة فإنه سيكون من الصعوبة خلق وضع مستدام في القطاع يحافظ على استتباب الأمن والاستقرار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية حرص على الإشارة إلى استمرار جهود مصر للتوصل لوقف إطلاق النار وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع في ظل العراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي، وضرورة تمكين كافة أجهزة الأمم المتحدة من الاضطلاع بمسئولياتها وعلى رأسها الأونروا.

وحرص وزير الخارجية على التعرُف على نتائج اتصالات المسئول الأممي مع الجانب الإسرائيلي والسُلطة الفلسطينية، والجهود الأُممية التي يقوم بها من أجل إنهاء مُعاناة الفلسطينيين في غزة، مشدداً على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، والقبول بعودة السلطة الفلسطينية لإدارة المعبر، وبما يسمح باستئناف عمل المعبر.