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BBC

تحركات واستنفار من الاحتلال بعد تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية بلبنان

06:46 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

جنود الاحتلال

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وكالات

قالت صحيفة هآرتس عن مصادر إسرائيلية، إن الأجهزة الأمنية للاحتلال تعتقد أن حزب الله ينوي إطلاق عملية عسكرية ضد إسرائيل، ردا على تفجيرات أجهزة البيجر التي نفذتها إسرائيل ضد لبنان وأسفرت عن إصابة 2750 لبنانيا.

وأضافت الصحيفة العبرية نقلا عن المصادر، إنه تم استدعاء قادة الأجهزة الأمنية إلى اجتماع طارئ بمشاركة المستوى السياسي لبحث تطورات جبهة لبنان.

وتابعت الصحيفة، أن هناك طلب من قادة الأجهزة إلغاء التزاماتهم والمشاركة في مشاورات تعقد في قيادة الأركان ووزارة الأمن، موضحة أن الأجهزة الأمنية رصدت أخيرا إشارات لاستعدادات استثنائية لحزب الله.

وحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي حاول الأسابيع الماضية إقناع المستوى السياسي بتغيير التعامل مع لبنان من الدفاع إلى الهجوم.

الاحتلال الإسرائيلي تفجير أجهزة حزب الله عملية عسكرية تفجير أجهزة الاتصال تفجير أجهزة البيجر
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