"انفجارات غامضة".. أول تحرك من حزب الله بشأن واقعة الأجهزة اللاسلكية

وكالات

علق حزب الله على واقعة انفجار أجهزة تلقي الرسائل المعروفة بالـ"بيجر" لدى عدد من العاملين بوحدات ومؤسسات حزب الله المختلفة.

وقال حزب الله في بيان اليوم الثلاثاء، إن الانفجارات الغامضة أدت حتى الآن إلى استشهاد طفلة وشخصين وإصابة عدد كبير بجراح مختلفة.

وقال الحزب، أن الأجهزة المختصة في حزب الله تجري تحقيقا واسع النطاق أمنيا وعلميا لمعرفة سبب الانفجارات المتزامنة، موضحا أن الأجهزة الطبية تعالج الجرحى في عدد من المستشفيات في مختلف المناطق اللبنانية.