شاهد.. هجوم سيبراني إسرائيلي غير مسبوق على لبنان ومئات المصابين في تفجير أجهزة اتصالات

كتب- محمود عبدالرحمن:

في واقعة غير مسبوقة ضمن عمليات الحرب الإلكترونية، شهد المئات من اللبنانيين اليوم الثلاثاء سلسلة من الانفجارات لأجهزة الاتصال اللاسلكية في مناطق مختلفة من البلاد، مما أسفر عن إصابة نحو 3000 شخص وفقًا لتصريحات وزير الصحة اللبناني.

وصرح مسؤول في حزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال يعدّ أكبر خرق أمني حتى الآن، ودعت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين إلى التخلص من أجهزة الاتصال "PAGERS" بعد اكتشاف اختراق أمني لهذه الأجهزة، كما طالبت المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى حدّ عقب حوادث التفجير التي طالت عدة مناطق.

#جنوب_لبنان مصادر صحفية: إصابات جرّاء انفجار أجهزة اتصالٍ بأيدي عناصر حزب الله😠 في مناطق مختلفة من لبنان، بسبب اختراق بواسطة تقنية لاسلكية



#الجرمق نقلًا عن مصادر لبنانية حوالي 200 إصابة😭 واكثر في في #لبنان بتفجير أجهزة الاتصالات في نفس الوقت😠



المتهم طبعا الاحتلال الارهابي😡 pic.twitter.com/erFT8MeZra — Réęmã🇵🇸❤Gāžźe Alèžźe🔻 (@BeetMaqdes2020) September 17, 2024

وأفادت مراسلة قناة العربية بأن مستشفيات مدينة النبطية امتلأت بالمصابين نتيجة انفجار أجهزة الاتصال، ووفقًا لمصادر لبنانية نقلتها شبكة قدس الفلسطينية، فقد تم نقل عشرات المصابين إثر انفجارات طالت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله.

وأضافت المصادر اللبنانية، أن الانفجارات وقعت بشكل متزامن في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ في مناطق مختلفة من لبنان.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الانفجارات ناتجة عن اختراق هذه الأجهزة، مع استمرار نقل المصابين حتى اللحظة.

وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة: أجهزة الاتصال المستهدفة في #لبنان كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها حزب الله مؤخرا



• رويترز: أجهزة الاتصال التي انفجرت بلبنان هي أحدث طراز يجلبه #حزب_الله في الأشهر القليلة الماضية.



• إصابة أكثر من 1000 من عناصر حزب الله في تفجير أجهزة اتصال محمولة. pic.twitter.com/GL7jGvr1DP — شبكة إيجاز (@ejaznetwork) September 17, 2024

وقال مصدر لبناني في تصريحات، إن نحو 50 شخصًا أصيبوا في النبطية بعد قيام إسرائيل بتفجير أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.

وأفاد مراسل قناة الحدث بوقوع مئات الإصابات في ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق الجنوبية للبنان جراء العملية الإسرائيلية.

🛑خطر اجهزة الاتصالات

⭕️إصابة المئات من اللبنانيين بتفجير أجهزة الاتصالات "بيجرز" التي تستخدم في الاتصالات بينهم "تم اختراقها من الكيان الصهيوني وتفجيرها".



pic.twitter.com/wiOXKeZI90 — Alnazeirabusail (@Alnazeirabusai1) September 17, 2024

وأكد مصدر أمني لبناني أن إسرائيل قامت باختراق نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها. وشملت الانفجارات مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع، وجنوب لبنان، بينما أوضح مسؤول أمني آخر أن عدد الإصابات في ارتفاع سريع بحيث يصعب حصرها.