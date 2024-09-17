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شاهد.. هجوم سيبراني إسرائيلي غير مسبوق على لبنان ومئات المصابين في تفجير أجهزة اتصالات

06:26 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله
  • عرض 7 صورة
    عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله

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كتب- محمود عبدالرحمن:

في واقعة غير مسبوقة ضمن عمليات الحرب الإلكترونية، شهد المئات من اللبنانيين اليوم الثلاثاء سلسلة من الانفجارات لأجهزة الاتصال اللاسلكية في مناطق مختلفة من البلاد، مما أسفر عن إصابة نحو 3000 شخص وفقًا لتصريحات وزير الصحة اللبناني.

وصرح مسؤول في حزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال يعدّ أكبر خرق أمني حتى الآن، ودعت وزارة الصحة اللبنانية المواطنين إلى التخلص من أجهزة الاتصال "PAGERS" بعد اكتشاف اختراق أمني لهذه الأجهزة، كما طالبت المستشفيات بالاستنفار إلى أقصى حدّ عقب حوادث التفجير التي طالت عدة مناطق.

وأفادت مراسلة قناة العربية بأن مستشفيات مدينة النبطية امتلأت بالمصابين نتيجة انفجار أجهزة الاتصال، ووفقًا لمصادر لبنانية نقلتها شبكة قدس الفلسطينية، فقد تم نقل عشرات المصابين إثر انفجارات طالت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله.

وأضافت المصادر اللبنانية، أن الانفجارات وقعت بشكل متزامن في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ في مناطق مختلفة من لبنان.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الانفجارات ناتجة عن اختراق هذه الأجهزة، مع استمرار نقل المصابين حتى اللحظة.

وقال مصدر لبناني في تصريحات، إن نحو 50 شخصًا أصيبوا في النبطية بعد قيام إسرائيل بتفجير أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.

وأفاد مراسل قناة الحدث بوقوع مئات الإصابات في ضاحية بيروت الجنوبية والمناطق الجنوبية للبنان جراء العملية الإسرائيلية.

وأكد مصدر أمني لبناني أن إسرائيل قامت باختراق نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية التابعة لحزب الله وتفجيرها. وشملت الانفجارات مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت، البقاع، وجنوب لبنان، بينما أوضح مسؤول أمني آخر أن عدد الإصابات في ارتفاع سريع بحيث يصعب حصرها.

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