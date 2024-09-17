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مصادر لمصراوي: عدد كبير من مصابي تفجير أجهزة الاتصالات ليسوا أعضاء بحزب الله

06:26 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

عملية تفجير أجهزة اتصالات حزب الله

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قالت مصادر صحفية وطبية في جنوب لبنان، إن عددا كبيرا من المصابين في تفجير أجهزة الاتصالات ليسوا أعضاءً بحزب الله اللبناني.

وتابعت المصادر في حديثها الثلاثاء مع مصراوي، أن الأجهزة التي انفجرت يحملها آلاف المواطنين في لبنان، وليس أعضاء حزب الله فقط، لذا فحتى اللحظة لا يوجد عدد مقدر للضحايا والذين تجاوزوا الـ 2000 في آخر تقدير للجهات المعنية في بيروت.

وأضافت المصادر، أن الأطباء والمهندسين ضمن الفئات التي تحمل الأجهزة التي تم تفجيرها، وليس الجنود التابعين لحزب الله فقط. حيث أن تلك الأجهزة هي أجهزة نداء آلي سهلة الحمل، وتستخدم لاستقبال الرسائل القصيرة أو رقم الشخص الذي يحاول الاتصال.


ومن جانبه قال مسؤول بحزب الله، إن أعداد الإصابات جراء تفجير أجهزة الاتصال ترتفع بسرعة كبيرة بحيث لا يمكن إحصاؤها.

كانت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية، قالت إن أكثر من 1000 أصيبوا في لبنان في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية.

وقال مسؤول بحزب الله اللبناني، إن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال PAGERS بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.


وحسب مراسلة قناة العربية، فإن مستشفيات النبطية بلبنان امتلأت بالإصابات جراء تفجير أجهزة اتصال.

قالت مصادر لبنانية لشبكة قدس الفلسطينية، إنه تم نقل عشرات الإصابات؛ جرَّاء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حزب الله في لبنان.

وقالت المصادر اللبنانية، إن التفجيرات وقعت بشكل متزامن، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ، وفي مناطق مختلفة من لبنان.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير، إلى أن انفجارات أجهزة الاتصال وقعت؛ بسبب اختراق الأجهزة، وحتى الآن لا يزال نقل الإصابات مستمراً حتى اللحظة.

ونقلت قناة العربية عن مصدر لبناني قوله، أًصيب نحو 50 شخصًا في النبطية بعد تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.

وفيما سبق قال مراسل الحدث: مئات الإصابات في ضاحية بيروت والجنوب جراء عملية الاختراق الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.


وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وقال مصدر أمني، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.

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