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BBC

حزب الله: برامج ضارة ربما هي التي تسببت في انفجار أجهزة الاتصال

06:19 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مسؤول في حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن برامج ضارة ربما هي التي تسببت في انفجار أجهزة الاتصال.

وأشار مصدر أمني لبناني، إلى أن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وكشفت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" البريطانية، أن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وفيما سبق قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية، إن أكثر من 1000 أصيبوا في لبنان في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية.

وأكد مسؤول بحزب الله اللبناني، أن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال "باجر" بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

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