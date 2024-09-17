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بعد لبنان.. إصابات في صفوف الحرس الثوري الإيراني وحزب الله في سوريا بعد وقوع انفجارات

05:42 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

حزب الله

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(وكالات)

أفاد موقع "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن وسائل إعلام سورية ومصادر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قولها إنه وقعت إصابات في صفوف العديد من أعضاء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت المصادر، أن الإصابات وقعت جراء انفجارات أصابت أجهزة الاتصال اللاسلكية التي كان يحملونها داخل الأراضي السورية.

وأضافت المصادر، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى بشكل فوري لتلقي العلاج.

وجاء ذلك، بعد وقوع انفجارات في عدة مناطق بلبنان عقب انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر تابعين لحزب الله اللبناني، تسببت في إصابة مئات الأشخاص.

وقالت قناة العربية، إن الانفجارات وقعت بعد تنفيذ عملية اختراق من قبل إسرائيل، للأجهزة نفذت بعدها عمليات التفجير.

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