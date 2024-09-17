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رويترز: أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود بها حزب الله عناصره

05:42 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

تفجير أجهزة اتصال لاسلكية

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وكالات

قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية، إن أجهزة الاتصال التي انفجرت هي أحدث شحنة زود حزب الله عناصره بها.

وفيما سبق قالت مصادر أمنية لوكالة رويترز البريطانية: إن أكثر من 1000 أصيبوا في لبنان في تفجير أجهزة اتصال لاسلكية.

وقال مسؤول بحزب الله اللبناني، إن تفجير إسرائيل لأجهزة الاتصال هو أكبر خرق أمني حتى الآن.

وطلبت وزارة الصحة اللبنانية من المواطنين إلقاء أجهزة الاتصال PAGERS بعد اختراق أمني للأجهزة، كما طلبت من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة بعد حوادث التفجير بعدة مناطق.

وحسب مراسلة قناة العربية، فإن مستشفيات النبطية بلبنان امتلأت بالإصابات جراء تفجير أجهزة اتصال.

وقالت مصادر لبنانية لشبكة قدس الفلسطينية، إنه تم نقل عشرات الإصابات؛ جرَّاء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حــزب الله في لبنان.

ولفتت إلى أن التقديرات تشير، إلى أن انفجارات أجهزة الاتصال وقعت؛ بسبب اختراق الأجهزة، وحتى الآن لا يزال نقل الإصابات مستمراً حتى اللحظة.

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