إعلان

BBC

القائد السابق بفرقة غزة: استيلاء إسرائيل على أنفاق غزة قد يستغرق عدة سنوات

05:18 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

ٌقال القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن استيلاء القوات الإسرائيلية على الأنفاق في قطاع غزة وهدمها مشروع هندسي معقد جدا وقد يستغرق سنوات عدة، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف القائد السابق لفرقة غزة، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس استطاعت استعادة المدن بعد ربع ساعة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مضيفًا أن حركة حماس تحقق انتصارا في الحرب الجارية.

وتابع القائد السابق، أنه رغم تحقيق القوات الإسرائيلية انتصارات في المواجهات التكتيكية مع حركة حماس في العمليات العسكرية، إلا أن إسرائيل لا تزال تخسر الحرب.

وصرح القائد السابق، أنه بعد رحيل القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، فإن حركة حماس ستصبح في وضع لا يستطيع أحد تحديها فيه.

فرقة غزة بجيش الاحتلال الأنفاق في قطاع غزة قطاع غزة حماس الجيش الإسرائيلي القوات الإسرائيلية إسرائيل
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الجامعة العربية تنظم مع الإمارات ومؤسسات أممية جلسة نقاش حول التصدي للعنف ضد النساء

إعلان

إعلان

بسبب الغياب.. وزير التعليم يكشف عن تعديل قانوني مرتقب بشأن الشهادة الإعدادية والثانوية
مفاجأة صادمة| وزير السياحة: استهداف 30 مليون سائح بُني على افتراضات خاطئة.. وهذه رؤيتنا
بعد تسجيله أعلى مستوى عالميا.. شعبة البن تتوقع قفزة في الأسعار محليا
2 مليار جنيه.. حقيقة اللوحة المرورية الأغلى في مصر | صور