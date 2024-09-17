القائد السابق بفرقة غزة: استيلاء إسرائيل على أنفاق غزة قد يستغرق عدة سنوات

(وكالات)

ٌقال القائد السابق لفرقة غزة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن استيلاء القوات الإسرائيلية على الأنفاق في قطاع غزة وهدمها مشروع هندسي معقد جدا وقد يستغرق سنوات عدة، وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وأضاف القائد السابق لفرقة غزة، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس استطاعت استعادة المدن بعد ربع ساعة فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي منها، مضيفًا أن حركة حماس تحقق انتصارا في الحرب الجارية.

وتابع القائد السابق، أنه رغم تحقيق القوات الإسرائيلية انتصارات في المواجهات التكتيكية مع حركة حماس في العمليات العسكرية، إلا أن إسرائيل لا تزال تخسر الحرب.

وصرح القائد السابق، أنه بعد رحيل القوات الإسرائيلية عن قطاع غزة، فإن حركة حماس ستصبح في وضع لا يستطيع أحد تحديها فيه.