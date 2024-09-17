لبنان يتقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لاستهداف آلية دفاع مدني

نيويورك – (أ ش أ)

قدمت بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية، ما أدى الى استشهاد أربعة من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.

وأدان لبنان - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - بشدة في الشكوى التي قدمها الاعتداءات الاسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعدّ انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

ودعت البعثة الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة اسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.