بعد سقوط عشرات الضحايا.. مشاهد متداولة للحظة تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات حزب الله

وكالات

قالت مصادر لبنانية لشبكة قدس الفلسطينية، إنه تم نقل عشرات الإصابات؛ جرَّاء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حــزب الله في لبنان.

وقالت المصادر اللبنانية، إن التفجيرات وقعت بشكل متزامن، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ، وفي مناطق مختلفة من لبنان.

🔸التفجيرات تمت حسب التقارير الأولية



بالضاحية الجنوبية

والبقاع

النبطية

والحوش

بنت جبيل

وصور

جنوب لبنان pic.twitter.com/n91al9oDZC — rabih(B.G) (@hds_martin30937) September 17, 2024

ولفتت إلى أن التقديرات تشير، إلى أن انفجارات أجهزة الاتصال وقعت؛ بسبب اختراق الأجهزة، وحتى الآن لا يزال نقل الإصابات مستمراً حتى اللحظة.

ونقلت قناة العربية عن مصدر لبناني قوله، أًصيب نحو 50 شخصًا في النبطية بعد تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.

وفيما سبق قال مراسل الحدث: مئات الإصابات في ضاحية بيروت والجنوب جراء عملية الاختراق الإسرائيلية.

وقال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.

وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وقال مصدر أمني، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.