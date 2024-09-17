بعد سقوط عشرات الضحايا.. مشاهد متداولة للحظة تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات حزب الله
وكالات
قالت مصادر لبنانية لشبكة قدس الفلسطينية، إنه تم نقل عشرات الإصابات؛ جرَّاء انفجار أجهزة اتصال يحملها عناصر حــزب الله في لبنان.
وقالت المصادر اللبنانية، إن التفجيرات وقعت بشكل متزامن، وفي أحيان أخرى بشكل متتالٍ، وفي مناطق مختلفة من لبنان.
🔸التفجيرات تمت حسب التقارير الأولية— rabih(B.G) (@hds_martin30937) September 17, 2024
بالضاحية الجنوبية
والبقاع
النبطية
والحوش
بنت جبيل
وصور
جنوب لبنان pic.twitter.com/n91al9oDZC
ولفتت إلى أن التقديرات تشير، إلى أن انفجارات أجهزة الاتصال وقعت؛ بسبب اختراق الأجهزة، وحتى الآن لا يزال نقل الإصابات مستمراً حتى اللحظة.
#عاجــــــ_الان_ـــــــــل— Hayan Mo (@HayanMo2278) September 17, 2024
استهداف واختراق أجهزة الاتصال التابعة ل #حزب_الله_الإرهابي وتفجيرالهواتف بايديهم حسب التقارير الأولية في #الضاحية_الجنوبية
و #البقاع #النبطية
و #الحوش
و #بنت_جبيل
و #صور #جنوب_لبنان pic.twitter.com/0yjCUnaBB8
ونقلت قناة العربية عن مصدر لبناني قوله، أًصيب نحو 50 شخصًا في النبطية بعد تفجير إسرائيل أجهزة اتصالات تابعة لحزب الله اللبناني.
وفيما سبق قال مراسل الحدث: مئات الإصابات في ضاحية بيروت والجنوب جراء عملية الاختراق الإسرائيلية.
وقال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.
التفجيرات تمت حسب التقارير الأولية#الضاحية_الجنوبية #البقاع #النبطية #الحوش #بنت_جبيل #صور #جنوب_لبنان pic.twitter.com/59E4kY8QOT— Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) September 17, 2024
وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.
🔻التفجيرات تمت حسب التقارير الأولية#الضاحية_الجنوبية #البقاع #النبطية #الحوش #بنت_جبيل #صور #جنوب_لبنان https://t.co/wZwqde0Bit pic.twitter.com/hXWS3dd1HX— Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) September 17, 2024
وقال مصدر أمني، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.
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