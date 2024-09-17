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BBC

إسرائيل تخترق أجهزة اتصالات حزب الله وتفجرها

04:16 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

حزب الله اللبناني

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وكالات

قال مصدر أمني لبناني، إن إسرائيل دخلت على نظام أجهزة الاتصال اللاسلكية لحزب الله وقامت بتفجيرها.


وانفجرت أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، شملت مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.


وقال مصدر أمني لقناة الجزيرة، إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق إسرائيلي بوساطة تقنية لاسلكية.


من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية تأكيدها إصابة ما لا يقل عن 10 من أعضاء حزب الله في لبنان بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي كانوا يحملونها.

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